6. 9. 2019

Kriminálka 5. C je hraný detektivní seriál s výrazným etickým poselstvím. Skupina dětí v něm pátrá po pašerácích zvířat. Jde tedy zásadně o dramatické a velice napínavé příběhy s detektivní zápletkou. Jádro party dětských detektivů v čele se ctitelem klasických detektivek Petrem Mikinou (Matěj Sedlák) žije ve Zlíně, kde se také většina příběhů odehrává. Petrovými pomocníky jsou především jeho spolužáci z 5. C, jeho sestřenice Eliška (Kateřina Vorlová), která je talentovaná „ajťačka“ a také kamarádi Igor (Andy Kummer), který se do Zlína přistěhoval ze Slovenska, a Kája, kluk, který bydlí spolu se svým otcem na ubytovně (Matěj Havelka). Součástí party je také Petrův mladší bratr Filip (Milo Kay Kennedy). Dětmi volené detektivní postupy samozřejmě využívají všechny dostupné moderní prostředky (počítače, videozáznam apod.). Pátrání je to velice pestré a mnohdy i značně překvapivé. V zorném poli zájmu naší detektivní party se ocitají jak pašeráci kriticky ohrožených a zákonem chráněných druhů papoušků, želv, plazů, orchidejí nebo motýlů, ale také vybírači vajíček z orlích hnízd nebo nezákonní chovatelé tygrů. V podstatě platí, že co díl, to případ dotýkající se jiného živočišného druhu. Svou roli v příbězích hrají pochopitelně také rodiče hlavních protagonistů, zejména potom rodiče Petra Mikiny (Martin Myšička a Lenka Krobotová), kteří jsou přírodovědci a také např. Kájův poněkud nekonformní tatínek (Roman Zach), ale hlavně Igorův děda Vlček, kriminalista na penzi (Boleslav Polívka). Pátrání malých detektivů se díky seznámení se sestrami Beátou a Agátou a s jejich maminkou Editou Kramárovou (Zuzana Konečná) přenese v některých dílech i na Slovensko (ať už do Bratislavy nebo do atraktivního prostředí Vysokých Tater), kde obě sestry žijí. Tady poznáme i slovenského kolegu dědy Vlčka Jána Debnára. Svou roli ve vyprávění sehraje i mladá televizní reportérka Dorota Straková (Veronika Lapková), ale také celá škála drobných, ale často spíše větších podvodníků a zloduchů v čele s ústředním padouchem a šéfem celého klanu Benny Rybou. Právě honem na tohoto zločince jsou protkány všechny díly seriálu. S každým dalším pokračováním se děti k Bennymu Rybovi více přibližují, aniž ovšem tuší, kdo Benny Ryba je a jak vypadá. Kromě ústřední detektivní linky je nedílnou součástí seriálu i linie vztahová a v neposlední řadě i nezbytná porce humoru. Je příznačné, že pátrání v posledním dílu vede malý Filip, který tak přebírá štafetu po starším bratrovi. Neodhalí sice žádného pašeráka exotických zvířat, ale nelegální množírnu malých štěňat, což není v současnosti v našich končinách rozhodně problém neaktuální. Hlavním poselstvím seriálu je téma vztahu k přírodě a uvědomění si potřeby ji chránit. Malí velcí detektivové je ale také seriál o nebezpečí lhostejnosti, o smyslu skutečných hodnot, o ceně přátelství, o odvaze a touze pomoci. Autory scénářů seriálu jsou Pavel Taussig a Roman Kopřivík, kameramanem Tomáš Stanek, režisérem je Juraj Nvota (u tří dílů Tereza Nvotová). Seriál Kriminálka 5. C vzniká v koprodukci České televize s RTVS, ALEF FILM &MEDIA a Filmovými ateliéry Zlín.