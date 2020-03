V neděli 2. ledna 1965 se na obrazovce Československé televize poprvé objevil pořad nazvaný Večerníček. Na dobrou noc se tehdy dětem vysílala pohádka Kluk a kometa, kterou proto můžeme považovat za úplně první večerníčkovský příběh.



Na typickou znělku s klanícím se chlapečkem si ale diváci počkali až do srpna stejného roku, kdy jim Večerníček poprvé popřál dobrý večer před pohádkou O televizním strašidýlku.



Od té doby uplynulo už %COUNTER% let. Televize už dávno nevysílá černobíle, nejmenuje se Československá a pohádek pro děti v televizi i na internetu jsou stovky a tisíce.



Přes to všechno je tu Večerníček s námi pořád: vždy vlídný a srdečný, trochu záhadný, s klukovským vzhledem, ale se zkušenostmi padesátníka. Važme si ho za to, mějme ho rádi a přejme mu k narozeninám jen to nejlepší!