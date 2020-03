Vyrob si periskop

Potřebujeme:

2 stejně velká zrcátka, úzkou, dlouhou krabici (nebo karton slepený do tvaru trubky), silnou lepicí pásku, tužku, pravítko, nůž

Jak na to:

Jedno ze zrcátek přilož k vertikální straně krabice, zhruba 6 mm od kraje. Zrcátko si obkresli a dle obrysu na něj vyřízni otvor. Zrcátko vlož a přilep do krabice do rohu, mělo by směřovat k opačnému konci periskopu. Ale pozor, zrcátko musí být k otvoru natočené pod úhlem 45°. Druhý otvor na zrcátko přilep stejně, ale na protilehlé straně a zároveň na opačném konci periskopu. Zrcátko taktéž natoč v úhlu 45°, obě zrcátka tak budou přímo naproti sobě v protilehlých rozích. A je to, nyní vidíš i za plot!