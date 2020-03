(Jana Bernášková)

Bílá paní Albína. Vypadá tak na třicet pět, kdyby jí nebylo tři sta padesát. Zamilovala se do krásného panoše a její muž ji, když se vrátil z vojny, nechal zazdít. Je sympatická, dobrosrdečná, lehce nedůvěřivá, organizátorka, která má na bedrech pohádkové sympózium, a má ráda módu.

(Pavel Kříž)

Theobaldovi táhne na čtyřicítku už několik stovek let. Je to maltézský rytíř, který bojoval v Palestině se Saracény. Je to lehce zpomalený dobrák od kosti a některé věci mu prostě nedocházejí. Prochází zdí, ztrácí hlavu (i fyzicky). O svoji hlavu přišel v době, kdy byl celý řád dán do klatby. Je spravedlivý, poctivý a lehce tupý.

(Miroslav Táborský)

Nafoukané urážlivé zrcadlo, které některé věci tuší, jiné ví a hlavně pořád někomu radí.

(Matouš Ruml)

Je mladý, zbrklý a sebestředný. Má strach, že se mu něco stane, a současně chce zemřít – a tím skoncovat s únavnou nesmrtelností. Ale je také nadaný alchymista. Balone de Pezzo je věčně mladý – svých dvacet pět už si drží od rudolfinské doby. Tehdy totiž namíchal lektvar nesmrtelnosti. Protože mu nikdo nevěřil, že funguje, tak ho vypil. Je považován za strašidlo, což sám zásadně odmítá, pouze nemůže umřít.

(Veronika Kubářová)

Pleť bílá jako sníh a vlasy černé jako ebenové dřevo. V pokračování našeho komediálního seriálu na hrad Oreb zavítá také Sněhurka! A s ní přicupitá i jejich sedm zdatných a roztomilých pomocníků…

(Luděk Sobota)

Starý a vetchý vodník, jenž přestal v osmdesáti počítat, kolik mu je, a vydrželo mu to dalších šest set let. Je moudrý, rád bafá dýmku a dbá, aby měl stále mokrý šos. Jelikož mu vyschl rybník i vodní příkop, chodí si ho namáčet do kuchyně. Je to strašpytel. Rád používá hlášku: „To je můj nestrašnější den v životě!“

(Mahulena Bočanová)

Její jméno odpovídá i jejímu vzhledu, je pěkně upjatá, samolibá, panovačná. Buď nosí nevkusnou módu zbohatlíků, nebo tepláky s několika proužky. Huga seniora si vzala pro peníze, svým dětem nic nezakáže a nerada vaří, takže kupuje samé věci z fastfoodů – proto jsou všichni obézní. Nepracuje. Pouze listuje v katalozích a nechává si vozit věci do hradu. O jejím věku se nemluví, ale Balone se jí podíval do občanky a bude jí prý za chvíli čtyřicet.

(Jan Hrušínský)

Má prý velkou firmu, velké auto a velké plány s hradem. Je mu skoro padesát a život si chce užívat! Proto si hrad koupil. Dneska ho prý má každý. Je lstivý a záludný a nemá rád strašidla, i když se tváří, že ano.

(Natálie Holíková)

Pavlínka je taková kapitolka sama pro sebe, která stálé podléhá novým trendům. Nutno podotknout, že nám ale vyrostla do krásy!

(Kateřina Bláhová)

Je o dva roky starší než brácha – je jí 16 let a chodí na soukromé gymnázium. Má rovnátka, je zlá, po mamince panovačná a podlá a vždycky na ostatní nastraží nějakou past – je to její způsob obrany proti bráchovi, který na ni všechno svádí.

(David Fišer)

Ač o pár kilo chudší a o pár let starší, tak v hlavě Huga Juniora změna žádná – myslí stále jenom sám na sebe!

(Radim Šlechta)

Baculatý Junior je vychytralý klučina okolo 14 let, i když se chová na deset a jeho vysvědčení nikdy nevidělo jedničku. Jeho koníčkem je lhaní a vymýšlení. Není sportovní typ a schody mu dělají problémy. Bojí se tmy a strašidel. Možná v něm někde ukrytý plamínek dobra, které by chtělo, aby byl milý, ale to není vidět.

(Iva Pazderková)

I experimentální vědkyně z budoucnosti má na hradě své místo. Že by pomáhala najít ztracenou pohádkovou knihu kouzel? Inu, nechme se překvapit…

(Tomáš Dianiška)

Na každém strašidelném hradě se musí přeci jednou objevit i Hejkal!

Všichni je dobře známe: Dřímal, Kejchal, Prófa, Stydlín, Rejpal, Štístko a Šmudla.

(Petr Buchta)

Opera na hradě? To dokáže s hradními strašidly secvičit jen čarodějnický synek Mudra.